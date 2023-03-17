國訓中心17日上午舉辦「射箭場設施改善工程典禮」，由教育部林騰蛟常務次長兼國訓中心董事長、體育署署長鄭世忠等人一同出席，並邀請魏均珩、彭家楙、黃逸柔、潘宇平等4名射箭選手一同參加。

為提供選手完善的競技運動培訓環境，行政院自98年核定「國家運動園區整體興設與人才培育計畫」，以分期分區方式逐步完善國家運動訓練中心各項培訓設施，教育部體育署持續執行第三期計畫。

本次典禮啟用之射箭場設施改善工程是第三期計畫項下完成的第2個工程，工程經費為新台幣1.02億餘元，於110年10月25日開工，111年7月22日竣工。

射箭場整體造型以射箭運動的轉換型態、射箭與箭靶之結合作為主體鋼構的造型，優化改善項目包含增建選手及教練休息室、調弓室、運科室、會議室及器材儲藏室等相關附屬空間，並擴大射箭場訓練場地，將原有射箭場草皮區寬度由50公尺擴增至78公尺，以同時滿足奧、亞運反曲弓及亞運複合弓之訓練需求。

教練及選手們進駐測試使用後，對於新完成的射箭場都表示相當滿意，相信對於備戰後續國際賽事均能有所助益。