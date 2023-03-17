馬祖去年9至11月間，私運淨重達5萬8706公斤的澳洲龍蝦到中國大陸，遭財政部關務署裁處新臺幣9861萬餘元，成為該地史上最高裁罰金額。民進黨連江縣黨部主委李問事後接受記者訪問，直言此事只是冰山一角，背後疑有特權走私集團運作賺不法利益，對此，連江縣府稍早再度發布聲明。

連江縣政府嚴正表示，本府一向依法行政，從未縱容任何不法行為，至於貨輪進出口及航行，港埠單位CIQS各有職掌，各司其職，航港局之規定非常清楚，李問先生應該去深入了解權責歸屬，勿再誤導視聽，打擊工作同仁士氣，汙衊本府聲譽。

李問也在臉書發文表示，去年9至11月間馬祖有33的航次、載重龍蝦58公噸，貨船申報前往無人島大坵，但實際航線卻不符原申報目的港，滿船的龍蝦貨運也消失不見，抨擊公部門單位怠惰縱容此走私行為。提出三大訴求：一、全力支持政府的執法；二、特權走私集團請趕快自首；三、縣府未來應積極管理補漏洞、勿再縱容不法。

還說，期待連江縣政府積極補漏洞，唯有制訂出效管理辦法，打擊不法行為以維護馬祖聲譽，才是正途。