高雄鼓山區龍水化龍宮推出「虎爺發財蛋」，信徒能向廟方購買雞蛋祭拜虎爺公。（民眾提供／崔正綱高雄傳真）

高雄鼓山區龍水化龍宮推出「虎爺發財蛋」，信徒能向廟方購買雞蛋祭拜虎爺公。（民眾提供／崔正綱高雄傳真）

高雄鼓山區龍水化龍宮推出「虎爺發財蛋」，信徒能向廟方購買雞蛋祭拜虎爺公。（民眾提供／崔正綱高雄傳真）

近期全台爆缺蛋潮，高雄鼓山區龍水化龍宮卻別出心裁，用以米代金改為「以蛋代金」，信徒們根據信仰功俸廟內虎爺公時，可以向廟方購買「虎爺發財蛋」，拜完順便帶回家食用，消息一出也令信徒們爭相購買。龍水化龍宮人員表示，雞蛋來源為知名供應商蛋ㄕˋ幸福農場，信徒拜完後也可以將蛋放置在廟內，晚間8時後會統一整理，捐贈給華山基金會鼓山1愛心天使站。

龍水化龍宮指出，虎爺公一般被供奉在神桌或主神神位下，相傳虎爺是財神的坐騎，能夠咬錢招財，一般常見都是供奉在神桌下，為「地虎」，供奉在神桌上的則是「天虎」，虎爺供品以雞蛋為普遍。

而近期全台爆缺蛋潮，各地民眾排隊買雞蛋，民怨四起。龍水化龍宮靈機一動，用以米代金改為以蛋代金，於15、16日特別推出虎爺發財蛋，提供給祭拜虎爺公公信徒們購買，一盒六入100元，取代傳統金紙做環保之外，還搭上時事熱潮，消息一出，吸引許多信徒爭相購買，廟方見到信徒大力支持，也決定將活動時間延長。

龍水化龍宮表示，雞蛋是由知名供應商蛋ㄕˋ幸福農場提供，虎爺發財蛋祭拜完後也可帶回家食用，也可將蛋放置在廟內，龍水化龍宮指出，超過晚間8時沒有收走的雞蛋白米都會統一整理，再捐贈給華山基金會鼓山1愛心天使站。