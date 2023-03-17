當國人前往巴黎旅遊，無不讚嘆其街景典雅一致，卻不知美麗的背後，是200多年前法國當局不顧抗爭進行重劃，才有了今日的井然有序。根據地政年報資料，截至去年底，全國完成的市地重劃總面積達1萬8265公頃，相當於700個大安森林公園，昨日(16日)逢甲大學國土政策暨不動產研究中心特別舉辦「自辦土地重劃的貢獻與困境」座談會，希望政府能重視自辦重劃業者的心聲。

對於外界常誤解自辦重劃為暴利行業，業者紛紛叫屈，認為一次要應付數百上千位的地主，加上數十億元的資金投入，的確不是一般的事業投資，但承受的風險也相對極高。

龍揚開發總經理張岳文：「重劃費用負擔需送審，法規規定很清楚，甚至很多做了還不能報帳，絕對不是暴利，因縣市政府的公辦重劃占七成比例，如果那麼好賺，地方政府不是賺翻了嗎？業者只是賺合理利潤，還要擔負開發風險，大家看到的都是開發成功的，業者也有做到賠錢的，但絕對不會對外說，因為會影響他下一個案子，所以賠錢的只能默默吞忍。」

在這樣耗時、高成本的壓力下，逢甲大學土地管理學系教授陳建元認為對業者而言，投資風險極高，自然尋求自保之道，亂象自此而起：「雖然說剛開始同意是50%，但實際上執行下去是100%，過程裡很多人拿翹，真的不好做。」

動輒而來的司法訴訟，更讓業者有苦難言，張岳文說：「你看外界對自辦重劃都沒講好話，批判者有話語權，贊同的人不會表達，反對聲音都很大，所以我們都被誤解。」逢大開發總經理萬昆明也認同：「很多地主和業者談不妥，亂告一通，就算我們業者訴訟一直贏，他還是要上訴，拿命跟你拚了，所以遇到這種我們趕快簽一簽、賠一賠算了，法院判來判去，讓我們很困擾啦」

品觀點｜自辦重劃業者吐苦水 缺乏專業的恐龍法官影響都市計畫（圖/品觀點提供）

張岳文忍不住感慨，獎勵土地所有權人辦法裡，球員裁判都是政府，審查標準何在？「像單元二的何姓地主拿到土地權狀了，但土地還是被黎明幼兒園霸佔，還是不拆，哪一個案子可以這樣拖十幾年，公部門還是說你們去協調，協調應有底線，司法官了解重劃執行嗎？每個人看法規角度不同，公部們還是應該出來協調啦。」

何姓地主也忍不住砲轟：「法院就是事後諸葛，加上市府怠惰，我家土地加入重劃，卻被霸佔16年，就算拿到權狀還是拿不回土地，然後沒有人需要負責，法官是不是要在重畫這塊更專業。」

講到司法專業，平方開發總經理莊慶豐忍不住為單元二的判決抱屈，因為台中市所有公辦自辦，每公頃工程款介於1300萬到2300萬元之間，單元二每公頃1770萬元，完全在合理範圍內，但重劃會人員卻被法官以浮報工程款判刑，還沒收9800坪的抵費地。

品觀點｜自辦重劃業者吐苦水 缺乏專業的恐龍法官影響都市計畫（圖/品觀點提供）

莊慶豐說：「法官說每公傾922萬工程款可以做，那你司法官不要做了，我們包給你做，我不想用恐龍法官來形容，但真是平行世界，業界都難以接受，內政部和地方政府是不是要去協調，制度上應該調解不成才走司法，公務員不敢協調，怕被指控圖利，因此要業者自己解決，結果就是卡在那裡。」

因此自辦重劃業者認為政府對於重劃糾紛，或法規疑義應給予協助，而不是以民事糾紛不宜介入，讓自辦重劃陷入僵局，都市計畫也因而延宕。