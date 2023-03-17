半夜頻頻作夢、醒來，越睡越累，如雷鼾聲也吵得枕邊人不得安眠，當心已罹患睡眠呼吸中止症。睡眠門診專科醫師提醒，睡不好，不只影響日常精神，更會提高包括心血管疾病、憂鬱症等多種疾病風險，若提早發現、治療，可透過超音波智慧睡眠檢測，15分鐘完成風險評估後進行後續治療選擇，找回好睡的健康人生。

全台有近百萬人罹患阻塞型睡眠呼吸中止症（OSAs），哈佛健診睡眠特色門診、耳鼻喉科專科醫師黃昭勳解釋，OSAs的主因之一，是在進入深度睡眠時，肌肉因鬆弛塌陷，使得呼吸道閉起來，當中樞神經發現身體正在窒息、缺氧，會強制將人體從深眠拉至淺眠。

黃昭勳指出，「睡睡醒醒」的頻率，若每分鐘超過一次，睡眠品質和精神嚴重受到影響，身體會因缺氧而處於慢性發炎，提高多項如心血管疾病、憂鬱症、阿茲海默(失智症)的疾病風險。

OSAs高風險族群包括男性、肥胖、喝酒、吸菸、更年期女性，黃昭勳醫師補充，我國OSAs診斷盛行率僅0.49％，主因包括病識感不足以及傳統檢測的可近性低。統計指出，77％打鼾患者不確定自己有沒有打鼾，23％患者甚至堅信自己不會打鼾，呼籲枕邊人、家人，若發現對方鼾聲如雷，甚至會突然沒聲音「斷氣」，務必儘早帶往就醫。

一名近60歲的高階主管，長期睡覺打鼾、白天慢性頭痛和腦霧，一天得吃多顆高血壓藥物控制，自知應是OSAs找上門，但工作繁忙，加上傳統睡眠檢測的等候時間長，拖著遲遲未處理，近期經轉介接受超音波智慧睡眠檢測，確認為高度阻塞型睡眠呼吸中止症，立刻媒合夜間配戴陽壓呼吸器，目前血壓控制穩定，白天身體狀況也明顯改善。

收治該名病患的黃昭勳指出，傳統睡眠檢測常要等候3~6個月以上，加上需住院、身上貼線睡一晚，降低不少人檢測意願。隨著醫療科技進步，現有不需過夜、15分鐘完成風險評估的超音波智慧睡眠檢測，已通過美國FDA和台灣TFDA核准，當天便能完成評估、分析與後續治療處置，提高檢測可近性，有助於提高民眾檢測意願，降低後續因OSAs引起的其他疾病，傷害自身健康。