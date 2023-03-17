張學友在MV開頭獨坐單人椅上高歌。（環球音樂提供）

張學友新單曲〈又十年〉歌詞引人共鳴。（環球音樂提供）

張學友新單曲〈又十年〉引人共鳴，當想要找適合的人選去拍攝這歌曲的MV時，第一個出現在張學友腦海裡的，就是認識超過30年的老朋友劉偉強導演。MV開頭張學友一人坐在單人椅，望著對面空無一人的座位唱歌，彷彿在跟自己對話，看似生活平淡無味，卻不經意走進一個彼此有關卻又完全相反的二元對立的世界，從大自然的變化到現實生活的高樓林立，時光的流逝，萬物大地不停地輪轉循環。

討論MV腳本時，由於劉偉強和張學友都同意在每個人心裡的〈又十年〉都有著不盡相同的回憶和故事，該拍一個怎樣的〈又十年〉呢？MV監製導演劉偉強找來年輕導演王昱腦力激盪，王昱提議以較抽象的意識去呈現不一樣的〈又十年〉，保留住聽歌者自己內心裡的故事畫面。

此外，MV中也以鏡像一變二、二變四延展到萬花筒的萬千影像，來表達人生的成長歷程，不論是過去、現在或未來，每一段時空的轉變都會互相影響、互相重疊。MV拍攝現場張學友與劉偉強這2位老朋友一見面，幽默風趣的對話立刻讓現場輕鬆起來，拍攝過程非常順利。