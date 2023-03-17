但是隔夜資料顯示，最近幾天，各銀行對聯準會尋求了創紀錄的緊急流動性，突顯出金融體系的壓力有多大。

周五香港恆生綜合指數收盤上漲314.68點或1.64%，為19518.59點，收復了周四下跌1.7%大部分失土。國企股(H股)升2.1%，為6616點。

科技指數升4.4%，為3980點。百度反彈13.7%，商湯漲逾10%，華虹半導體升9.1%，中芯國際漲9.6%，金蝶國際漲8.7%。

中興通訊大漲9.0%，報25.6港元；該公司宣布，旗下伺服器將支持文心一言，為AI服務提供強力運算支援。

資料顯示，中國二月房價勉強出現上漲，證實了經濟復甦的跡象。中國滬深指數升0.5%。

內房股上漲，龍湖升3.1%，旭輝飆高6.9%，佳兆業升6.8%，龍光升8.7%。

李寧大跌10%，該體育用品大廠公布去年淨利和營收皆增加，但毛利率下降至48.4%。