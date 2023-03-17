台中市大坑風動石公園是熱門的觀光景點，因山區取水不易，偶有公廁供水不及困擾。台中市觀光旅遊局17日指出，年初已增設30噸水箱，供假日人潮眾多時使用，解決遊客不便之處，同時呼籲大家要珍惜水資源。

台中大坑風動石公園已增設30噸水箱，以解決公廁供水不及困擾。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市觀旅局前年整修風動石公園整體景觀環境，增設多項有趣好玩的遊憩設施，已成為大坑熱門觀光景點。由於風動石公園為大坑6、7及8號3條步道山頂交會節點，該處水源來自大坑山下，以抽水方式經由約1600公尺長的管線才能到達，取水相當不易。

台中大坑風動石公園已增設30噸水箱，以解決公廁供水不及困擾。（台中市觀旅局提供／陳淑娥台中傳真）

觀旅局指出，因應假日人潮眾多，偶有公廁供水不及，造成遊客使用不便情形，已積極於今年初增設30噸水箱，平日用水量需求較小時先儲存，遊客眾多時將可解決用水不足問題，另因施工地點道路狹小，水箱增設材料與機具搬運相當困難，同時提醒民眾珍惜水資源。

觀旅局表示，大坑每條步道各有不同風格，6、7及8號3條步道皆可到達風動石公園，公園內有攀爬網、毛毛蟲洞洞環、造型溜滑梯等，適合親子同遊，且平台可遠眺北屯海天橋、粉紅情人橋、蝴蝶橋、藍天白雲橋及洲際棒球場等多處景點。

另7號步道去年新增種植多樣特色植栽，適合安排假日遊程，建議到此遊玩時先將車輛停放於6號步道停車場，經由6號或7號步道到達風動石公園，再循另條步道以環狀路徑返回停車場，或走8號步道單條來回，體驗長度約20公尺的相思木步道。