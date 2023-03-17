國民黨「黨中央選戰策略會報成員名單」，台灣民意基金會董事長游盈隆，連罕見對黨務發言的新北市長侯友宜都撩重話，「拒絕黑金在任何政黨出現」。侯為何怒批黨中央？「除了不願看到國民黨再踏上黑金老路外，當然是擔心黨中央繼續蠻幹下去會壞了他2024總統大局」。

他還強調，去年九合一大選，民進黨大敗，聲望重挫；但這三因素，讓民進黨「奇蹟真的出現了」。

游盈隆今在臉書指出，過去的兩個月，民進黨已重新站穩腳步，重整旗鼓，正大步向前佈署2024總統與立委大選。

民進黨究竟是怎麼做到的？他說，可歸因於三個因素。第一選後蔡英文總統迫於形勢，選擇放下，不繼續操持或干預黨務和選務，專心政務；第二，賴清德以迅雷不及掩耳的速度宣布參選黨主席，直取黨中央，直接控制黨機器；第三賴清德接任黨主席後，展現了完全不同的領導風格，相信民主，快速回應民意，回應社會期待及人民喜好；積極處理社會詬病的學倫、黑金與沒收黨內初選問題。再加上南投台灣版「桶狹間之戰」後，全黨意外提前走出死蔭的幽谷，敗選鬱悶之氣一掃而空。

他說，民進黨在新任黨主席賴清德帶領之下，相信民主及制度，總統與立委初選得以次第展開，節奏明快，腳步輕鬆，井然有序。反觀國民黨去年大勝以後迄今，原地踏步，乏善可陳。最關鍵的當然是2024總統大選人選要如何產生？黨內莫衷一是，連立委提名方式都雜音四起，黨主席朱立倫也壓不住陣腳。

他說，最近這幾天為了「黨中央選戰策略會報成員名單」，鍾沛君憤辭文傳會副主委，新連任市議員徐巧芯砲打司令部，連罕見對黨務發言的新北市長侯友宜都撩重話，「拒絕黑金在任何政黨出現」。侯為何怒批黨中央？「除了不願看到國民黨再踏上黑金老路外，當然是擔心黨中央繼續蠻幹下去會壞了他2024總統大局」。

他說，國民黨露出原形，不那麼相信民主與相信制度，只相信領導核心的喜好和判斷。這樣的政黨競爭，在民主的年代，誰最終會贏得人民的青睞和支持？膝蓋想就知道了。