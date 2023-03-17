廖素慧／嘉市報導

嘉義市長黃敏惠（右）謝謝高雄市長陳其邁邀請參加「南方治理平台」。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

嘉義市長黃敏惠率市府團隊繼加入「中台灣區域治理平台」之後，今天再到高雄參加「南方治理平台」，是此平台唯一藍營市長，也是全台唯一參與2個治理平台的縣市，黃敏惠表示，水情、空汙、垃圾、產業、交通等議題都要跨縣市區域合作，不分政黨顏色，中央地方合作一起為人民謀取最大福利就對了。

南方治理平台有中央部會官員出席，黃敏惠感謝高雄市長陳其邁邀約，她說，嘉義市地理位置特殊，是全國唯一加入「中台灣區域治理平台」及「南方治理平台」的縣市，小城市的條件有限，透過區域合作治理城市，才能讓城市永續進步。

嘉義市長黃敏惠今天參加「南方治理平台」，再向中央喊話盡速蓋輕軌。（嘉義市政府提供／廖素慧嘉市傳真）

黃敏惠強調，台灣需要合作團結，期待「南方治理平台」對於廢棄物處理、空汙環保、水情因應、交通建設等民生議題有更多跨縣市交流及合作。

黃敏惠還向中央喊話，高鐵全台各站都有聯外軌道建設，獨缺嘉義站，當年中央允諾先建置BRT，等BRT運量夠了再興建輕軌，如今BRT運量已飽和，輕軌用地及相關規畫都已具備，中央卻遲遲不動作，籲請中央儘速兌現輕軌建設，落實交通平權。

嘉義市政府智慧科技處長郭軒志說，嘉義市加入中台灣區域治理平台，討論空汙，而參加南方治理平台聚焦在水資源、淨零、公共運輸月票、捷運路網、廢棄物處理等議題，且南方治理平台會有中央單位一起討論水情，經濟部水利署長賴建信與會共商供水措施及策略。

黃敏惠2月率市府團隊到台中市參加中台灣區域治理平台，與台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善等藍營縣市長同框，今天參與高雄市主導的南方治理平台，是會中唯一藍營縣市長。