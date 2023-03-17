經過連日調查，金門地檢署今(17)日以陳嘉壎士兵涉嫌違反陸海空軍刑法等罪嫌發布通緝令，至於陳嘉壎是否涉有其他罪嫌，相關偵查作為仍持續進行；26歲伙房兵陳嘉壎9日穿著救身衣游到大陸，被大陸海警救起，陳嘉壎被安置在廈門，傳出在那吃好睡好。

金門地檢署指出，日前金防部二膽島陳姓士兵違反陸海空軍刑法一案，該署於3月10日獲知相關訊息後，即先主動分軍他案辦理，並指揮金門憲兵隊、法務部調查局福建省調查處等單位組成專案小組進行查證。

金檢主任檢察官劉建志表示，金門憲兵隊於3月14日將卷證移送該署後，金檢專案小組為釐清事實，旋即進行各項必要調查，於今日以陳姓士兵涉嫌違反陸海空軍刑法等罪嫌發布通緝！至於陳嘉壎是否涉有其他罪嫌，相關偵查作為仍持續進行。

據悉，國民黨立委陳玉珍多方查證，確定陳嘉壎人在對岸「吃好、睡好、一切安好」，陳父受訪時，也對兒子喊話，「等你回來，自己面對」，成年人要對自己的行為負責。陳父覺得對不起金防部長官和弟兄。

另外，外傳陳嘉壎在外有欠債30萬元部分，陳玉珍轉述陳父表示他(陳嘉壎)還得起30萬，但那只是他爸爸媽媽知道的部分，父母也許只知道這個部分，不排除有家裡不知道的還有「更大的坑」。