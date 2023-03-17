吳慷仁（左）與宮部美幸對談愉快。（NETFLIX提供）

影帝吳慷仁主演華語懸疑影集《模仿犯》，即將上映，吳慷仁日前專程前往日本東京Netflix總部，拜訪鮮少公開談論其小說改編影視作品的日本大師級作家《模仿犯》原著宮部美幸老師，並與老師一同搶先觀看《模仿犯》影集內容。

能夠見到宮部美幸老師，吳慷仁開心地表示：「很榮幸有這機會能夠與原著宮部美幸老師碰面並且對談，實際碰到宮部美幸老師其實感覺不真實，很難想像面前這麼親切、可愛的老師會寫出這麽一本錯綜複雜的類型小說，整趟對談我獲益很多。」

宮部美幸坦言最初聽到要改編《模仿犯》時，心裡其實是既期待又擔心的，「當我聽到台灣要改編這部小說時，心裡就在想這是一個25年前的作品，是一個在網路、手機都還沒普及，甚至連智慧型手機的影子都沒看到的時代下完成的作品，如果要把它重新改編呈現在現代觀眾面前的時候，結果到底會變怎樣？」

2人也一同搶先觀看影集內容，宮部美幸全程謹慎且專注的凝視影集中的每個畫面，看完後更用手帕捂著嘴、面露感動神情，表示：「看完第一集後，我的擔心都煙消雲散了，總之就是很想接續著看下去，是一部非常懸疑且驚悚的影集。」放下原先心中的大石頭。

宮部美幸推薦影集《模仿犯》：「我希望Netflix的觀眾朋友們務必細細品味這部有著驚悚恐怖劇情的影集，並可以探討對於人來說：什麼是正確的？什麼是善？什麼是惡？能藉由這部影集深深反思這一個重要的問題！」

吳慷仁也有感而發地分享：「在拍攝《模仿犯》時我們演員與整個團隊都非常用心、投注了很多心血，希望可以把老師的作品用改編的方式很完整地放到 Netflix 上讓全球的觀眾看到，請大家稍等一下，很快就可以看到《模仿犯》了！」

吳慷仁也透過此趟日本行旅遊，參觀了數個影集參考改編的原著重要場景，包括：隅田公園、豆腐店及公園溜滑梯等。體驗日本在地風俗民情的同時，更意外在二手書店發現不知多久前發行的《模仿犯》小說，吳慷仁看到時也驚呼「不是Set的哦」，更笑說這看起來很可愛的封面裡面暗藏許多驚悚可怕的故事劇情。

Netflix獨家華語影集《模仿犯》改編自日本推理女王宮部美幸同名暢銷小說，故事描述90年代，一名擅長偵辦兇殺刑案的檢察官郭曉其（吳慷仁 飾）面對當時第一起的連續殺人命案，以他心中衡量正義的那把尺對抗連續殺人案兇手，面對辦案過程中兇手不斷的挑釁與隨之擴張的惡，讓曉其決心不惜染髒自己的手，賭上人生也要拖出兇手的犯案證據。影集《模仿犯》將於3月31日在 Netflix 全球獨家上線