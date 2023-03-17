曾獲立法院厚生會第六屆醫療奉獻獎得主、奠定東台灣重要內科體系的艾可諾醫師，6日清晨在加拿大辭世，享壽93歲。艾可諾醫師前後在門諾醫院服務長達17年，院方今天舉辦追思會，透過影像及一張張的照片讓人共同追憶，感念他對東部醫療教育的貢獻。

早年艾可諾醫師看診的畫面。（門諾醫院提供／王志偉花蓮傳真）

艾可諾醫師1930年10月30日生於加拿大，畢業於加拿大沙斯加芝灣大學醫學院，原本在當地擔任家庭醫師，透過門諾醫院婦產科醫師富瑞生得知台灣東部醫療資源的匱乏後，主動提及要來台服務，並在門諾醫院創辦人薄柔纜醫師的協助下，專研內科醫療；1973年舉家來台，隨即導入感染控制。

隔年他接手醫學教育工作，負責住院醫師和實習醫師培育，在1975至1977年的短短2年間，門諾住院醫師和實習醫師人數擴增一倍，同時協助訓練內科專科醫師，逐步奠定門諾內科基礎，也成為當時東台灣創舉，提昇整體內科醫療的水平。

艾可諾在行醫中，處處讓患者感到溫馨，他在診治糖尿病患時，部分患者足部雖已潰爛，仍視病猶親地把病患的腳放到自己的膝蓋仔細診察，讓病患感動不已。碰到沒錢就醫的患者，還會偷偷夾錢塞在藥單裡，讓病患帶著尊嚴、溫情與被救治的心情回家。

門諾同仁齊聚一堂，緬懷艾可諾醫師。（門諾醫院提供／王志偉花蓮傳真）

曾擔任門諾醫院院長的醫師吳文揚說，行醫的道路上受到許多艾醫師的教導及感召，並在他的引導下，醫術日益增進，他如同兄長般沒有距離的和大家相處，傾聽所有醫護的煩惱，那份溫暖至今回想起來仍相當感動。

艾可諾分別於1973年至1986年、1989至1991年在門諾醫院服務，總計長達17年。1991年返回加拿大，退休後的他仍然關心門諾醫院，並擔任董事工作。1996年獲頒立法院厚生會第六屆醫療奉獻獎個人獎，感謝他對台灣東部醫療與醫學教育的貢獻。

門諾醫院為艾可諾醫師辦理追思。（門諾醫院提供／王志偉花蓮傳真）

門諾醫院55週年院慶時，全家受邀來台，並將圖書館命名為「艾可諾圖書館」，紀念他對門諾醫療教育的奉獻。

門諾會醫療財團法人總執行長張文信表示，75年來感謝所有門諾人的貢獻，門諾醫院會延續艾醫師的根基，展現上帝對所有人的愛，跟著艾醫師美好的腳蹤，繼續為東部醫療奉獻。艾醫師家人也將於當地時間18日下午2點舉辦追思活動，全程進行線上直播。