員警從許姓男子背包查獲毒品咖啡包，許男見狀驚呼「怎麼還有一包！」。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

高雄32歲許姓男子日前開車載女性友人違停紅線，遭到巡邏員警盤查，期間員警發現駕駛座扶手有一罐可疑物品，經查為7.32公克重K他命，後續員警又發現許男包內還藏有一包毒品咖啡包，許男見狀也驚呆，直呼「怎麼還有」，辯稱咖啡包是很久以前放的，早已忘記它的存在，絕非刻意藏匿。警方訊後依《毒品危害防制條例》送辦。

15日下午1時25分許，新興分局五福二路派出所巡邏行經民生一路、五福一街口時，發現一旁路邊有輛轎車未熄火違停紅線，於是上前盤查。此時許男見狀，還想加速駛離，員警起疑趕緊上前將他攔下。

盤查期間，員警發現駕駛座有一罐可疑物品，於是請許男以及女友22歲魏姓女子下車配合調查，隨後在車內查獲2個K盤。許男吸毒遭發現，也只好向員警坦承，K盤以及罐內毒品都是他自己吸食用。

員警在將2人帶回派出所前刻，檢查許男背包內又查獲一包二級毒品咖啡包4.3公克，許男見包內還有毒咖啡包，第一時間也驚呼「怎麼還有一包！」，許男向員警辯稱，因為讀咖啡包是很久以前就放在背包內，自己早已忘記它的存在，絕非刻意藏匿。

據了解，許男友人在附近開酒吧，許男當時打算向友人店內拿東西，因一時貪圖方便，將車違停紅線。警方將許男依《毒品危害防制條例》現行犯逮捕，訊後移送高雄地檢署偵辦，另外魏女則帶回驗尿，再依檢驗結果函送。

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