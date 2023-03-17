環保風氣當道，含有植物纖維的餐具成為人氣商品，行政院消費者保護處抽查20件有植物纖維成分的餐具，17日公布結果，共有11件違規，北市衛生局食藥科長陳怡婷表示，北市違規占2件， 包含HOLA竹纖維隨行杯、百坊屋螃蟹造型兒童餐盤，都因為標示不符，已依《食安法》裁罰3萬，還有另外1件則在調查中。

行政院消費者保護處17日公布市售含植物纖維成分餐具品質檢測及標示查核結果，品質檢測有4件不符規定，標示查核有9件不符規定，1件還在查核中，其中路易莎咖啡循環杯、全家便利商店販售的植物纖維便利盤等，因為驗出甲醛，都已下架銷毀。

陳怡婷說明，其中2件標示不符規定屬北市業者，包含HOLA竹纖維隨行杯、百坊屋螃蟹造型兒童餐盤，都已依《食安法》裁處新台幣3萬元。此外，re-ing 菱格盤-長盤仍在查核中，相關違規內容及負責廠商需等其他縣市衛生局協助調查釐清，待調查結果將依法處辦。