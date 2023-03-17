江媽媽過去懷有雙胞胎，其中1胎多重器官異常胎死，另名胎兒生長遲滯，經精準的產前診斷和追蹤，助醫療團隊掌握生產時機，順利替江媽媽剖腹生產。（台中榮總提供／潘虹恩台中傳真）

台中榮民總醫院建置「母胎醫學影像中心」，於17日上午進行揭牌儀式，由8位母胎醫學專科醫師組成團隊，同時導入早孕期胎兒異常結構檢查、胎兒安危狀態功能性評估與先天性心臟病立體結構呈像，提供孕婦及胎兒更優質化的母胎醫學影像整合性服務。

台中榮總婦女醫學部遺傳優生學科主任曾振志說，母胎醫學中心未來可提供胎兒腦部、心臟、骨頭等檢查，除傳統的懷孕中期高層次超音波，還包括早孕期高層次超音波、3D及4D立體心臟超音波，以及中榮獨創的胎兒心臟功能探討與研究，明確掌握胎兒狀況。

過去懷有雙胞胎的江媽媽說，她懷孕21周時，利用高層次彩色超音波發現其中1胎多重器官異常，不幸胎死腹中，另名胎兒開始接受密切的產檢和超音波追蹤，後發現胎兒生長遲滯，醫療團隊和她全力合作，成功爭取9周讓胎兒成長更成熟，即便她出現妊娠毒血症仍順利剖腹生產。

曾振志表示，因為精準的產前診斷和標準化系統性的追蹤模式，幫助醫療團隊掌握生產時機，顧及母體的安全也減少胎兒早產相關的併發症。

曾振志表示，母胎醫學中心現有的8位醫師除一般檢查外各有專長，包括中樞神經系統、心臟血管系統、腸胃泌尿系統與骨骼系統等次專科胎兒超音波影像檢查等，也能提供專業產檢解說與諮詢。

台中榮總院長陳適安指出，因應少子化趨勢，母胎醫學更顯重要，母胎醫學影像中心未來除提供傳統的胎兒超音波影像檢查外，更提供多元化母胎醫學影像特色檢查，以提升母胎健康為最高宗旨。同時感謝財團法人台中市私立惠康社會福利基金會編列經費，提供母胎醫學影像中心優質的檢查環境與空間。