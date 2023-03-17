有些人天生就極具正義感，無法忍受壞人作威作福的模樣。命理網站《星座巫師》分享，水瓶座、天秤座和獅子座的正義感最強，如果看到有人在欺負人，甚至是針對他們本人使出陰險手段，他們也絕對不會坐以待斃，而是以各自的方法報復回去，讓對方知道自己不是好惹的。

▎水瓶座

水瓶座雖然不會逞凶鬥狠，但也不是個性軟弱的人，他們的處世原則就是「人不犯我，我不犯人」，既不會主動惹事，但也不怕麻煩事，所以如果有人在他們面前撒野，他們就絕對不會饒恕對方，必定要懲惡揚善，治治那些心懷不軌的人。

▎天秤座

天秤座心中充滿正義感，誰敢在他們面前欺負別人、作威作福，他們就會上前教訓對方，天秤座不允許任何囂張的人騎到他們頭上，看到不公平的事情就會非常憤怒，若是有人在他們眼前被欺負，天秤座也會主動伸出援手，幫忙對抗壞人。

▎獅子座

獅子座很討厭會仗勢欺人，或在背後耍手段的小人，且他們的報復心很強，如果有人惹到他們，他們就絕對會報復回去，別人用什麼態度、方法對待他們，他們也會照樣奉還，一旦有人對獅子座動歪腦筋、出「奧步」，他們就會以相同的手段報復回去。