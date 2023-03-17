由紙風車劇團所打造的作品 《雨馬》，3月17日至19日現身新竹高鐵前站廣場，觀眾可一睹劇中關鍵的大型機械行動裝置藝術作品「雨馬」。

《雨馬》藝術監督、原著李遠表示，「原本故事裡的雨馬是在天空飛翔，但演出設定於戶外，團隊討論後，為了演出效果，決定要將道具做得『越大越好』，加上點頭、眨眼、張嘴、噴煙等機關，透過10公尺高的雨馬生動的表情帶孩子進入故事的世界中。」

此外，「雨馬」誕生時剛好遇上全球疫情爆發，今年3月雨馬剛好滿兩周歲，小野表示，「這次演出也是疫情完全解封後的首場演出，可以回到客家原鄉演出更具意義，希望大小朋友可以透過《雨馬》的演出認識多元的表演藝術，並喜歡上客家。」

《雨馬》是客家委員會與紙風車劇團2021年推出的客家親子劇，結合歌舞、特技、火舞特效，透過豐富的視覺體驗，帶領孩子認識與學習客家語言文化。10公尺四層樓高藍染雨馬，行走間，眼睛開闔，張嘴噴氣，馬頭上下伸展，背上的彩虹鬃毛隨風飄蕩顧盼生姿。每每巡演結束總有小朋友問說：「下次什麼時候還可以再親眼見到雨馬？」而這次睽違半年，花了長時間的準備，客委會再次完成孩子的心願，透過「雨馬」為全台灣的孩子祈福。

客委會副主委周江杰表示，「新竹是客家文化重點發展區，本次與新竹縣政府教育局共同合辦，藉由客家親子劇《雨馬》，將客家語言和文化融入故事中，讓孩子看戲學客語。這次也特別於正式演出前開放搶先體驗場，邀請了13所新竹縣位置較遠的國小，共550位師生前來看戲，客委會也邀請全國大小朋友3月17日至19日週末假期到竹北欣賞《雨馬》演出。」

3月17日至19日《雨馬》精華版三天共8場演出，地點在新竹高鐵前站廣場。