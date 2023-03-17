依據聯徵中心統計，去年六都第四季房價鑑估值均突破千萬大關，與10年前相較，六都增加均超過285萬元，其中以台南市增加432萬元最高、新北市增加429萬元，此外，新竹縣增加492萬、新竹市亦增加472萬元，增加幅度更驚人。

全台十年來平均增加289萬元，以2022年每月實質性薪資平均4萬1,357元計算，相當於增加了70個月的平均薪資，在薪資所得遠跟不上房價漲幅下，購屋族購屋及貸款負擔愈來愈重。

大家房屋企研室總監郎美囡表示，從房貸戶的購屋標的及條件來看，購屋門檻愈來愈高、買房面積愈來愈小，從2013年開始房貸平均鑑估值破千萬，且銀行鑑估值約為實際成交價格的9成，因此實際平均購屋總價比鑑估值更高，近年科技業帶動房市的新竹及台南，以及吸納台北市高房價外移首購及換屋的新北市，房貸鑑估值增加金額更高。

此外由於房價高漲，平均購屋面積十年來從46.6坪縮小至43.6坪，等於不僅總價高出近300萬、還少了一間臥房。新竹地區因為購買力強勁，鑑估值大幅增加，不過是七都中唯一購屋坪數沒有縮水的區域。

而過去低利環境在央行連續升息下，平均房貸利率從去年第一季的1.46％，第四季已飆升至1.96％，以台北市平均利率1.94％最低，高雄市1.99％最高，今年若再升息，平均房貸利率將突破2％，房貸負擔再加重。