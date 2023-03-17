關西知名農特產品不只有仙草，現在還有馬武督咖啡。關西鎮6年前開始試種咖啡，在新竹縣府積極輔導公所下，大幅提升咖啡種植面積，目前已達4.95公頃，成為北台灣重要的咖啡產區。此外，在34名農民集結下，共同成立新竹縣馬武督咖啡生產合作社，並建立自有咖啡品牌馬武督咖啡。

馬武督咖啡產區目前已略具規模，為讓各地咖啡師能品味到馬武督特製咖啡，今年合作社邀集12名農民，製作生產19支咖啡生豆樣品，相較於去年7位農民，製成8支咖啡生豆樣品參加評鑑，今年咖啡生豆樣品數評鑑已有倍數成長，日前辦理的咖啡杯測活動，由SCA合格評審員評鑑，將在近期的咖啡節活動上宣布成績。

關西鎮公所指出，34名農民在2021年共同成立新竹縣馬武督咖啡生產合作社，並建立自有咖啡品牌馬武督咖啡，實現農業6級化產業，由合作社發展咖啡相關加工技術，共同提升馬武督咖啡的品質，同時扮演行銷推廣銷馬武督咖啡的推手。

關西鎮金山社區發展協會更是偕同社區居民和咖啡農友，以水岸馬武督咖啡廳作為實體據點，將馬武督咖啡及咖啡食農教育推薦給社會大眾，期待讓更多年輕人返鄉種植咖啡，也希望透過一顆小小咖啡豆，為地方帶來大大的改變。

農業處表示，關西咖啡節將於19日在關西水岸馬武督咖啡廳旁廣場登場，現場活動提供200份限量烘豆體驗，讓遊客能親手烘焙出屬於自己的風味咖啡豆、趣味咖啡沖煮比賽、咖啡茶席體驗等精彩活動，邀請遊客來參加這趟具有客家風情的咖啡之旅。