國民黨15日公布選策會成員名單，包括立委傅崐萁、台南市前議長李全教等人，引發黨內青壯派反彈。新北市長侯友宜罕見發話，表示拒絕黑金在任何政黨出現。傅崐萁17日舉行記者會點名侯友宜趕快出來參選，另同時也向黨內「孩子們」表示，稱若能在他身上取得更多養分，他也會給予祝福。台北市議員徐巧芯今下午回應，傅崐萁就像是潛伏在國民黨身上的病毒，趁你病要你命。

徐巧芯今日下午接受媒體訪問時被問及傅崐萁今早的記者會相關問題，她表示，過去自己曾經說過，傅崐萁就像是潛伏在國民黨身上的病毒，平常抵抗力好的時候，看起來沒怎樣，一旦虛弱，這病毒就會跑出來，趁你病要你命。

徐巧芯指出，現在的選策會就是這樣情況，如果昨天趕快落幕那還好，沒想到昨晚傅崐萁發文，包括今天早上又出來開記者會，搞得好像自己是國民黨主席一樣，連黨主席朱立倫都非常謙卑低調說錯誤在自己身上，但傅崐萁卻在臉書並以公開方式暗酸攻擊黨內未來可能的總統人選侯友宜，用逼迫的方式，塑造出給侯友宜的壓力，她對侯友宜非常抱屈，國民黨不該有黑金，民進黨也不該有。

徐巧芯認為，侯友宜的發文並沒有攻擊到任何人，包括傅崐萁本人，但傅是直指侯友宜酸言酸語，這對主席朱立倫也相當不尊重，傅崐萁身為選策會幕僚單位成員，應要好好保護潛在候選人，侯市長民調是國民黨最高，如果選策會成員不去保護候選人，還把他拖到戰火裡面，想把他燒死，真的是國民黨身上的病毒發作，趁你病要你命。

徐巧芯說，傅崐萁作為黨內權力核心以及朱立倫的好友，真的沒有為朱立倫好好想，若真的有好好想過，就不應該在早上又開記者會，感覺將快要落幕的事情越鬧越大。

被問及是否擔心現在對選策會發表意見，日後會影響黨中央對立委的提名？徐巧芯坦言會，而今早傅崐萁在記者會中也意有所指地表示，「對於今年有些年輕的孩子，希望擴大為鄉親服務層面，如果在我身上能取得更多養分，讓他展翅高飛，也給他祝福」。

徐戲稱，「昔有路邊大姐向蔣萬安索要DNA，今有選策會重要人物建議我吸取他的養分」，這句話聽起來怪怪的，她還要琢磨一下內容，但她強調，今天講得都是建言，黨中央若能快速調整，她們也不吝於鼓勵。