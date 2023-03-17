2024年民進黨第16任總統提名初選領表登記作業今天截止，僅有黨主席賴清德一人登記，已可確定由賴清德成為民進黨2024總統提名人，民進黨將於4月12日中執會通過後公告提名。

根據民進黨通過的初選時程，3月13日至3月17日進行總統初選領表及登記；目前已確定同額競選，4月12日中執會公告總統提名名單。

黨務人士表示，由於總統同額競選，不需要再協調及做民調，因此，立委登記初選相關程序也將一併提前。原規劃在3月20日至24日登記、4月24日至5月12日舉行民調。現在總統同額競選，立委的民調將提前一週進行。

民進黨日前中常會通過「2024年立委選舉提名初選民調問卷格式」及通過任命2024年總統暨立委選舉提名初選民意調查委員會委員，成員包含秘書長許立明、義守大學公共政策與管理學系助理教授吳明孝、中研院社會學研究所研究員林宗弘、中山大學中國與亞太研究所助理教授黎寶文、及南臺科技大學財經法律研究所教授羅承宗。