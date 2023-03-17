國立中山大學醫學院院長兼副校長余明隆（左三）研究團隊最新研究發現，同時罹患糖尿病與C型肝炎的病患，在進行C肝抗病毒治療癒後，持續服用降血糖用藥Metformin可顯著降低罹患肝癌風險。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

糖尿病合併C型肝炎的患者有福了，國立中山大學醫學院研究團隊最新發現，病患在C肝抗病毒治療癒後持續服用降血糖藥Metformin，可有效降低罹患肝癌風險4倍之多。該重大發現獲刊於全球權威頂尖期刊「肝臟病學雜誌」（Journal of Hepatology），並登上當月封面。

台灣罹患糖尿病合併C型肝炎盛行率高於全球，患者血糖控制不佳易損傷肝腎、罹患肝癌。

中山大學副校長兼醫學院長余明隆攜手高雄醫學大學中和紀念醫院、嘉義基督教醫院、奇美醫院、高雄榮總、高雄長庚等23家醫院團隊，自2003年至2015年蒐集全國1萬5834名使用長效干擾素治療C肝患者的臨床資料庫，連結健保資料庫資料進行研究。

研究發現，C肝病患有1成同時罹患糖尿病，其中8成的病患同時服用Metformin治療。以5年觀察期來看，服用Metformin治療的C肝糖尿病患、罹患肝癌的比例大幅下降4倍之多。

余明隆表示，現行C肝新型口服抗病毒藥已大幅降低C肝患者肝癌發病率，但肝硬化仍是C肝患者的最高風險，其次是未使用Metformin、年齡較大、男性、肥胖患者。研究結果證實，Metformin可有效降低糖尿病患者C肝癒後的相關肝臟併發症。

但研究團隊提醒，目前Metformin對於非糖尿病C肝病患癒後是否能降低轉變肝癌的風險仍不明確，但這次研究僅證明糖尿病併C肝患者使用Metformin，可降低C肝癒後轉變為肝癌的風險，因此建議這類型患者持續使用Metformin，以穩定血糖並降低罹患肝癌的可能性。

余明隆強調，現階段C肝治癒率雖高達95％，仍有3％至4％的C肝癒後個案未來仍會罹患肝癌。依過去文獻，同時患有糖尿病的C肝病患，罹患肝癌的風險更高。目前台灣糖尿病患者接受C肝篩檢的比例僅6成，推估全國有近百萬糖友不知道自己是否患有C肝，應及早做篩檢。