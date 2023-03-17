在韓國擁有超高人氣的啦啦隊女神李多慧（Dahye Lee），今（17日）驚喜宣布加盟中職樂天桃猿啦啦隊「樂天女孩Rakuten Girls」，立刻就掀起熱議，不少人更拿她和林襄比較，認為她會是林襄的勁敵，對此，林襄也大方回應了。

樂天桃猿今官宣李多慧今年將加入「樂天女孩Rakuten Girls」，而她第一場演出將在4月14日，消息一出讓網友興奮不已，而李多慧也在IG發文，提到自己是去年12月收到樂天桃猿隊的提議，「在當啦啦隊的時候，知道機會是多麼得來不易，在深思熟慮之後，做出這個決定」，她也表示會藉由這個機會多看多學，希望大家可以多多支持她。

林襄高EQ回應李多慧加盟。（圖／取自Rakuten Girls臉書）

而李多慧的貼文也引來大批網友留言按讚，其中台灣啦啦隊女神林襄也在底下回應3顆愛心。此外，在李多慧加盟消息曝光後，不少網友也認為她外貌和舞技都輾壓林襄，對此，林襄也在「Rakuten Girls」臉書留言「天花板」，並附上2個冒愛心的符號，高EQ回應，讓粉絲也紛紛留言「就算仙女下凡也是支持妳」、「沒事的，他們只是感到新鮮而已， 天花板還是妳」。