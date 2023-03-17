台中郭男日前誤信詐騙集團話術，欲參與對方的境外投資案，至龍井區陽信商業銀行龍井分行準備匯款新台幣10萬元，引起紀姓行員高度警覺，紀員關懷提問同時立即通報員警到場，警銀合力成功阻詐，守護郭男荷包。

紀姓行員於日前向台中市政府警察局烏日分局犁份派出所通報客戶疑似遭詐騙，員警到場了解，一聽郭男陳述立即全力勸阻，並向郭男說明此為「假投資」慣用手法，郭男才驚覺差點遭受詐騙，成功守住新台幣10萬元。

烏日警分局犁份派出所所長廖鴻隆日前特地至陽信商業銀行龍井分行轉頒市長盧秀燕致贈的「台中市榮譽證書」及紀念品予成功阻詐有功行員，感謝行員機警察覺、主動關懷提問，及時通報員警到場，捍衛民眾財產安全。

烏日警分局分局長尤啓南表示，長期在第一線把關金流的金融機構行員，展現專業協助通報阻詐，為台中市民看緊荷包，遏止詐騙集團歪風盛行。

另呼籲，詐騙手法除了不斷推陳出新外，有時也會利用詐騙老哏等手法，民眾務必提高警覺，如有接獲疑似詐騙訊息，可撥打警政署165反詐騙諮詢專線進行查證或就近前往鄰近派出所諮詢，小心求證保障多。