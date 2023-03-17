為慶祝台中捷運綠線通車滿2周年，台中捷運公司首度兒童節連假推出「捷運小小站長體驗」活動，中捷公司表示，小小站長體驗活動將在4月1日、2日共舉辦4場，每場限20位，歡迎4至8歲小朋友參加，報名費400元，3月19日上午10時起開放網路報名。

中捷公司表示，捷運綠線通車至4月25日將滿2周年，今年周年慶首波活動特別結合兒童節，針對4至8歲（出生年月介於104年4月至108年4月）的孩童，在舊社站及市政府站舉辦「捷運小小站長體驗」活動，4月1日、2日每日上午9時、下午2時各一場，每場限20位小朋友，每位小朋友限2位大人陪同。

中捷公司說明，小小站長將穿上制服背心，在導覽站長帶領下，了解站長平常上班都在忙些什麼？以及搭乘捷運要注意的禮儀、捷運站與行控中心如何聯絡等引人入勝的實用知識。聽完導覽站長介紹後，小朋友進入闖關遊戲，闖關成功將得到紀念證書。

中捷公司指出，捷運是綠色運具，小朋友在體驗活動中也透過實際搭乘捷運、DIY綠能風車，對如何落實節能減碳留下深刻印象。體驗活動結束後，中捷準備豐富好禮送給小朋友，包括捷運小綠綠卡套1份，以及松竹站蜜友小冰棒兌換券、國立自然科學博物館植物園門票各1張。

中捷公司補充，台中捷運2周年慶陸續推出更多精彩活動，小小站長體驗活動3月19日上午10時起開放網路報名，相關資訊可上台中捷運公司官網查詢。