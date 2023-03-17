中華民國國家企業競爭力發展協會舉辦「第19屆國家品牌玉山獎」，旨於鼓勵臺灣企業發展，樹立企業創新典範，台新勇奪「最佳產品獎全國首獎」、「最佳人氣品牌獎全國首獎」雙首獎。蔡英文總統本月接見獲獎代表時，由台新金控總經理林維俊代表獲獎企業致詞，宣示台新推動品牌創新、積極響應政府金融政策的決心。

林維俊表示，非常榮幸台新銀行擔任首家獲選代表致詞的銀行業者，感謝總統府與主辦單位給予金融業機會及肯定。台新銀行榮獲兩個全國首獎，其中一項是「Richart數位銀行」，除了節能減碳之外，讓民眾在疫情期間，無需出門也可進行金融交易，也可提供偏鄉居民便利的金融服務。

此外，Richart也積極響應政府政策，領先金融同業開放外籍人士線上開立數位帳戶，目前台新的數位帳戶開戶數名列臺灣第一。另一項獲獎專案為「台新創新金融實驗室」，藉由實驗室展現金融與科技、通訊、支付、零售、餐飲等跨產業合作的交易場景，以體驗式行銷方式模擬未來金融生態圈藍圖，加速數位與無接觸服務進展。

林維俊補充，台新能有這些好成績，除了是年輕團隊努力的成果，也向政府表達感謝，因政府近年逐步彈性放寬金融法規，才能讓更多民眾期盼的金融創新得以發生。另外，金融業除為民眾帶來更友善、便利的生活外，也為社會提供許多優質就業機會，扮演穩定經濟、促進產業轉型的關鍵角色。目前臺灣尚缺乏國際型銀行，建議政府可打造有利金融業併購的環境，厚植國際金融實力，讓金融業成為臺商海內外布局，最有力的後盾。

為響應蔡總統會中特別提到的「淨零轉型」目標，台新金控也積極落實永續發展，去年將企業永續委員會提升至董事會層級，設置企業永續辦公室專責推動，重新檢視定調永續主張為「認真永續 綠色生活」；率先加入成為「臺灣淨零排放協會」的創始會員，承諾2030年辦公室據點淨零排放；同時獲科學基礎目標倡議組織(Science-based Target initiative SBTi)審核減碳目標通過，啟動投融資減碳行動，善盡金融業引導企業發展永續之關鍵角色，以實際行動回應低碳、淨零排放願景。