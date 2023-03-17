文化內容策進院（文策院）今（17）日在院內舉行第二屆董事會卸、新任董事長交接儀式，第二屆董事長彭俊亨與新任董事長蔡嘉駿進行交接，並由文化部長史哲擔任監交人。

史哲致詞時表示，由於政府資源有限，他一上任就每周與文創司、影視司、影視局、文策院等召開彙報，藉此整合資源打團隊戰，使創作端到應用端及產業化獲得協助，期許文策院能發揮行政法人的彈性，主動積極的服務產業、強化溝通；望借重蔡董事長面對資本市場的產業經驗，使資本市場足以支撐文化內容產業化。

甫卸任的彭俊亨，致詞時感性致謝，自己很高興看到文策院穩定成長，透過各項業務，回應業界需求。

蔡嘉駿致詞時表示，他接下文策院董事長一職是個重大責任，台灣的市場很難依靠單打獨鬥，需要大家的努力團結，未來他將透過「資本化」與「國際化」兩大方向來推動業務，希望未來幾年之內，台灣的文化內容產業能夠更好。