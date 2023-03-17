BRABUS 2023品牌日，由BRABUS全球品牌總監Mr. Nils Jacoby以及全球銷售總監Mr. Martin Tomczyk親自到場，顯示BRABUS對台灣市場的高度重視，並正式宣告XLP900、GLS800即將於上半年在台上市，第四季預計引進C300車型，展現全新世代BRABUS頂級豪車風采。

BRABUS周五於品牌日盛大展出多款重磅車型，包括上半年將在台灣推出當世唯一BRABUS P900 Performance Pick-Up超跑性能皮卡、全台唯一BRABUS G800 2023骨瓷藍特殊色、當今最高馬力的G Wagon BRABUS G900、特種防護G Wagon BRABUS INVICTO等豪車，為車主量身打造駕馭美好。

三一東林董事長陳睿謙進一步指出，BRABUS以專門對Mercedes-Benz及AMG全車系車輛進行大幅度性能及空氣力學改造而聞名，成立至今已超過40年，身受金字塔頂端消費者歡迎，近年在台銷售表現十分亮眼， BRABUS原廠也看好台灣改裝車市場發展淺能，也將持續增加其生產基地的產能配置及產線規畫，期提昇整體生產效率及產品品質，並加速供應高品質產品。

三一東林目前兩大業務分別為電子科技事業群與汽車科技事業群，電子科技事業群投入開發自有品牌Mobius「居家軌道系統」，目前已取得數個建案採用。而汽車科技事業群則是專注於高端精品汽車銷售與售後保養服務，公司目前已為德系BRABUS、STARTECH、TECHART、NOVITEC、ABT、KLASSEN、HOFELE、MORGAN MOTOR等全球高端精品汽車改裝成車品牌之台灣獨家總經銷，並已取得ABT(改裝福斯、奧迪等)等品牌大陸總經銷權，業務範疇除銷售品牌訂製成車、全球特殊限量車外，更有三一東林與BRABUS聯合開發之獨家的個人化科技汽車改裝套件，以加強頂級車的性能與安全性，提供車主訂製優越的空間與舒適度。