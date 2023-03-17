桃園市長張善政逛中壢三陽食品。（蔡明亘攝）

三陽食品1961年成立時是全台第一家自助休閒食品量販店。（蔡明亘攝）

位於桃園市中壢區的三陽食品，為全台首間自助休閒食品量販店，創立超過60年，第二代接手後在傳統底蘊下追求創新，榮獲2022年經濟部商業司優良老店殊榮。桃園市長張善政今赴店內拜訪，特別致贈「金牌老店」匾額，並表示桃園有許多中小型微型企業或商號，市府除加強行銷外，更將導入城市品牌意象、輔導包裝升級，振興微型商號經濟。

桃市府經發局長張誠說明，經濟部為鼓勵老店傳承獨特核心價值，實現永續經營理念，辦理2022優良台灣老店選拔，經歷初審、複審與實地訪查等關卡後，全國有7家公司獲選優良老店，三陽食品肩負著傳統字號的同時又能追求創新，能入圍並獲獎實屬不易，盼藉獲獎商家經營模式發揮示範作用，帶動更多商家，讓桃園特色店家有更好發展。

張善政表示，三陽食品創立於1961年，迄今邁入第62年，獲獎無數，自第一代經營者謝生宗經營至今，傳承至第二代由執行長謝東穎接手，不僅帶回國外新的企業觀念，也研發出許多特色商品，相信未來會發展得愈來愈好。

為協助在地產業升級與永續，桃市府今年以產業升級「3個Plus＋」主軸，包括「科技＋」、「設計＋」與「永續＋」，為桃園推動產業加值、升級與發展，為企業打造長遠競爭優勢。張善政也提到，桃園有許多中小微型企業，市府除加強原有的整體性行銷刺激消費外，也推動店家創新轉型或商品再造機制，導入城市品牌企業意象、產品包裝設計升級。

同時為振興微型商號經濟，今年經發局辦理的大型商展活動，也將針對桃園金牌好店和金牌好禮業者，提出參加這次展售，可獲攤位費減免措施，此外針對經濟部舉辦的商展活動，市府也將提供經費補貼，盼透過全國性商展，彰顯桃園特色。

謝東穎也說，三陽食品成立時是全台第一家自助休閒食品量販店，2008年他返國接手經營，致力於從通路商轉向品牌商，遠赴日本各大百貨與精品店取經，將店面重新裝潢，目前店內展售700多種商品，並致力於拓展海外、線上通路。