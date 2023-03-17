苗栗縣頭份市信德國小將成為縣內首個公辦民營國小。（謝明俊攝）

台灣光罩慈善基金會董事長吳國清（中）爭取信德國小成為公辦民營國小。（新英國小提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣教育將出現重大變革，縣內首個公辦民營國小，即將落腳頭份市信德國小，未來學校將由台灣光罩慈善基金會承接，將以森林實驗國小的模式推動，原有的師生將可以全部留下。校長黃文昭強調，未來學校的教學方式，將引導學生主動學習，並強調品德教育，期望在相關法定程序完成後，可以在下學期開學正式運作。

台灣光罩慈善基金會近年來積極投注資源在苗栗縣10個國中小學，各自發展不同的教學需求，例如，苗栗市新英國小的神農計畫教育課程，從今年開始由基金會接手資助，讓學生們透過親手栽植茶樹、農作等實作課程，學習相關食農教育。

信德國小位在頭份市流東里，是全市位置最偏遠的國小，目前全校學生包括幼兒園2班，國小6班，共150名學生，過去，基金會就資助學校「攀樹課程」與校方交流相當密切。

光罩慈善基金會董事長吳國清多年來持續關注資助苗栗縣基層教育，去年3月開始擬議要向縣府爭取國小公辦民營，並選定信德國小為計畫目標，前縣長徐耀昌樂觀其成從旁推動，去年7月間完成初步規畫，並向縣府提案申請，獲得縣長鍾東錦同意，並於今年2月15日正式回函同意。

為了讓原有學生家長更清楚了解基金會承接營運後的教育方式，以及學生相關就學權益問題，基金會將在17日晚間在學校舉辦公聽會，除了學生家長以外，並邀請頭份市長羅雪珠及地方民代及在地居民參加，

原任校長黃文昭將繼續擔任校長職務，他目前訂定「光品博雅」公辦民營實驗教育方案，將以108課綱課程為基礎，讓國高中課程能無縫銜接，輔以生命、生活、生涯及美學、文化、科學等發展課程，並且注重學生的品德教育。讓老師以引導式教學把學習還給學生，培養孩子自主學習的能力。