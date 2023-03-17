高雄市綽號「安哥」劉哲伊的人蛇集團成員，誘騙約200人到柬埔寨從事詐騙工作，其中有3名南投人受害，甚至遭拘禁、電擊偷偷向家人求救，3人獲救返國，南投地檢署檢察官張姿倩獲報指揮埔里分局、信義分局偵辦，逮捕人蛇集團旗下蔡姓嫌犯等4名黨羽，全案依違反《人口販運防制法》等罪提起公訴。

檢警調查，劉哲伊(34歲，通緝中)的人蛇集團分工縝密，設有「業務部」、「模特部」及「人事部」等部門，以每月底薪4萬元、高獎金等話術召募業務人員前往柬埔寨打工，實則以感情、博奕、投資等詐術從事詐騙工作，「模特部」負責與被害人視訊或通話詐騙不特定人士。

被害人供稱，他們原以為到柬埔寨打工賺錢，去年7月，蔡姓、林姓嫌犯載他們至桃園國際機場搭機，未料飛抵柬埔寨遭控制行動，並遭恫嚇「若不服從、報警或發定位，將予以毆打、電擊」，有人遭拘禁，沒得吃、沒得喝，偷偷向家人求助才獲救回國。

檢警循線逮捕蔡嫌等4人，發現他們都是隸屬於劉哲伊(34歲，通緝中)的人蛇集團成員。蔡姓嫌犯負責辦理、 領取被害人護照；詹姓嫌犯幫忙偽造被害人的疫苗接種紀錄卡;朱姓及林姓嫌犯則負責安排、接送被害人至桃園國際機場。全案日前偵查終結，依違反《人口販運防制法》、《刑法》意圖營利，以詐術使人出國外等罪嫌，提起公訴。

南投地檢署呼籲，民眾求職時務必謹慎，千萬不要輕易相信「事少高薪」的好事，對於不法集團之犯罪行為，將從嚴從速偵辦， 對此類不法案件持續加強查緝，絕不寬貸，以確保國人的生命、身體之自由與安全。