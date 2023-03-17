統一中控2022年營收再創新高，達人民幣282.57億元，成長12%。而飲品業務營收為人民幣164.01億元，成長11.3%，其中果汁超越整體飲料表現；方便麵食品業務營收人民幣110.01億元，成長15.6%，其中「統一茄皇」營收倍數成長。

羅智先表示，統一中控在大陸綠茶飲料經營20幾年，從2016年首次突破20億人民幣，今年可望翻倍成長上看40億人民幣，也證明這個產品是對。針對大陸市場，統一中控也訂出500億元營收目標，羅智先說，主要考慮到如果沒有500億人民幣的規模，自己在運轉上將會非常辛苦，而500億人民幣規模可讓組織規模充分發揮，而希望達成時間越快越好。

至於方便麵部分，羅智先表示，去年毛利並不是很好，統一去年方便麵雖然有營收，但因倉儲、運費等等因素影響，獲利沒很好，加上三一五事件，老譚酸菜營收一夜之間徹底消失，不過老譚酸菜目前已經恢復八成，今年可恢復至三一五事件之前。