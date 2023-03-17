2022年汽車事業群全年營業額創歷年新高，占全年營收比重81％，2022年整體毛利率、營業利益率分別為26％、10％。
第1季為傳統淡季，累計前2月營收5.97億元，年增6.33％。另外，波蘭廠2021年因供應鏈問題導致稼動率低，虧損較大，去年波蘭廠稼動率拉升到7成，全年轉為損平，法人預期今年可以獲利。
劍麟(2228)公布2022年合併營收43.74億元、年增19％，歸屬於母公司稅後淨利4.53億元、年增89.7％，每股稅後盈餘5.97元，成長主要因汽車事業銷售動能。董事會通過擬配發每股4元現金股利，股利配發率67％。
2022年汽車事業群全年營業額創歷年新高，占全年營收比重81％，2022年整體毛利率、營業利益率分別為26％、10％。
第1季為傳統淡季，累計前2月營收5.97億元，年增6.33％。另外，波蘭廠2021年因供應鏈問題導致稼動率低，虧損較大，去年波蘭廠稼動率拉升到7成，全年轉為損平，法人預期今年可以獲利。
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