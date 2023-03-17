2022年汽車事業群全年營業額創歷年新高，占全年營收比重81％，2022年整體毛利率、營業利益率分別為26％、10％。

第1季為傳統淡季，累計前2月營收5.97億元，年增6.33％。另外，波蘭廠2021年因供應鏈問題導致稼動率低，虧損較大，去年波蘭廠稼動率拉升到7成，全年轉為損平，法人預期今年可以獲利。

《汽車股》聯嘉Q1營收持平 Q2起有望季季高
台翰2022年獲利重返成長 年增104.79％
《半導體》長科* 2022年H2擬配息0.81元 今年季季高
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