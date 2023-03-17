全國國中棒球聯賽硬式組冠亞軍戰17日在台東第一棒球場開打，台中市中山國中以6：5擊敗上屆冠軍桃園市新明國中，勇奪全國冠軍，這是該校繼82學年度奪冠後，睽違29年再次奪冠，教育局初估將核發體育獎金112萬元，嘉勉教練及選手。

中山國中以6：5擊敗上屆冠軍桃園市新明國中，勇奪全國冠軍。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

台中市棒球運動發展蓬勃，國小至高中共有54支棒球隊，教育局每年挹注逾2600萬元經費補助各球隊培訓、參賽，中山國中更是棒球重點發展學校。

台中市教育局長蔣偉民表示，中山國中曾於82學年度奪冠，球隊總教練藍文權即是當年奪冠選手之一，今年帶領小學弟們重返榮耀；108學年度中山國中棒球隊也闖進冠軍賽，以一分之差獲得亞軍，今年全隊以高昂鬥志勇往直前，一路過關斬將終於重返冠軍寶座。

中山國中以6：5擊敗上屆冠軍桃園市新明國中，勇奪全國冠軍。（台中市教育局提供／陳淑娥台中傳真）

總教練藍文權說，此次比賽中，選手有一半是去年奪得LLB世界青少棒錦標賽世界冠軍的球員，透過那次比賽，球員在球技及經驗都有很大的進步，期許這群以國三生為主的球員，升上高中後繼續努力追求夢想、發光發熱。

中山國中校長翁麗鳳表示，中山棒球隊的孩子平常不但專注於訓練，對學業也相當認真，感謝藍文權總教練、林永森主任、杜文孝、鄭凱佑等教練團的用心指導，讓球隊的孩子們兼具良好品德與優異球技。