經濟部電價費率審議會今日召開，歷經3小時討論，會後宣布4月電價平均調漲11％，包括住宅、小商店、產業三大類用戶全面調整，估計177萬戶受衝擊。其中民生住宅700度以上就起漲3％，千度以上調幅跳升到10％。工商大戶更漲到17％，幅度比去年更高。

由於國際燃料價一直在在高點，為避免台電虧損甚至倒閉，經濟部早早就定調4月電價非漲不可。在避免對物價過於衝擊，又要兼顧台電健全營運下，最終推出堪稱史上最複雜的電價調整方案。

這次早餐店、理髮店等小商家1500度以上就開漲，調升3％，月用3000度以上幅度拉高到5％。民生住宅月用700度以上，調幅3％，1000度以上調至10％。工商業如製造業、百貨公司、觀光旅館等，漲幅17％。低壓產業如超市、賣場、連鎖速食店、健身房等，調幅10％。

但受景氣衝擊的產業，如紡織業、金屬加工、自行車、外燴團膳業等，只要2022年下半年用電量比前一年衰退1成，給予減半調漲優惠。教育機構包括幼兒園至公私立大學，則列為凍漲範圍。

去年7月電價平均漲幅8.4％，產業用電調高15％。今年4月再調後，產業電價累積電價成本已達3成2。