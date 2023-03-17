「是我想太多，還是他真的怪怪的？」一名人妻上網求助，表示和老公結婚多年來感情和睦，但近期卻發現老公頻繁地在深夜出去工作，還說「客戶家馬桶半夜漏水急著處理」，讓這名人妻擔心老公在外頭養小三。對此，多數網友認為出軌的可能性極高，要她做好心理準備，直說：「哪有這麼勤勞的水電師傅啊」。

原PO在《匿名公社》發文透露，她和老公結婚10年，育有一對雙胞胎，家庭相當和諧，假日常一起出遊，羨煞許多外人，而其他人也評價老公外表老實、脾氣溫和，原PO則是活潑外向，看起來比較強勢。

不過最近原PO發現，老公常常深夜出門，說要去客戶家修水電，直到原PO和孩子熟睡才回家，「如果不是開門聲吵醒我，我根本不知道他幾點回來」，老公對此聲稱，是因為客戶家馬桶半夜漏水急著處理，另一次則是客戶家洗手台破掉，原PO納悶，「客戶家的浴廁集體爆炸是不是？怎麼會都剛好在11、12點？」

貼文曝光後，一票網友狂猜原PO的老公早已出軌，直說：「哪有這麼勤勞的水電師傅啊」、「水電工也是人，也是有一定的上下班時間給客戶不是嗎」、「修到床上去」、「幫忙修理尿尿的地方」，另外，也有人建議可以查看通聯記錄，若是由老闆派工，也可打電話去公司抱怨兼打探，要原PO做好面對真相的心理準備。