新竹市政府推出《Explore！兒童體驗教育培訓計畫》，第1季共舉辦4場共創系列講座，包括「還我特色公園行動聯盟」、新竹在地「小村子mama team up」等，與觀眾分享如何以有趣的方式，鼓勵孩子參與各項計畫，創造豐富多元的體驗。

市府指出，新竹市作為兒童人口比例相對高，市府關心孩子的生活安全，更希望提供安心的學習環境，讓孩子有權享受城市中的各種體驗，鼓勵孩子探索各種有趣的事物，期望落實國際「賦權孩子」的教育趨勢，讓新竹成為推廣兒童友善的重要城市。

《Explore！兒童體驗教育培訓計畫》以兒童、探索為主軸，把全新竹當成兒童探索的場域，運用講座、工作坊、活動等方式創造跨域體驗，以軟體厚植新竹兒童友善城市經驗，預計在新竹市兒童探索館工程完工後，也會將相關經驗導入，以軟體帶動硬體，創造豐富多元體驗。

市府文化局說明，《Explore！兒童體驗教育培訓計畫》今年度推出4場共創系列講座、3場探索主題講座及2場設計實作工作坊。第1季4場共創系列講座4大主題，包括「和兒童一起玩博物館–兒童友善及賦權的博物館經驗」、「和兒童一起做設計–如何設計專屬於孩子的產品」、「和兒童一起逛展覽–兒童文化參與及創意教案發想」、「和兒童一起的每個日常–神聖的自私–家長比孩子玩更瘋的親子活動」。

4場講座請來具實務經驗的教育工作者、倡議者，包括由家長成立的非營利組織「還我特色公園行動聯盟」副理事長李玉華及友善兒童世界觀察家劉鈺絜、專注兒童文化設計的「studio uno」創辦人林宇儂、「品文藝」藝術教育基地創辦人暨《幼獅文藝》專欄作家許亞歷、新竹在地媽媽互助共好平台「小村子mama team up」創辦人高雅雪。

文化局指出，講座將辦在年4月13日至5月18日，即日起開放線上報名，歡迎關注兒童友善議題的夥伴們踴躍報名。