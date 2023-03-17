中國外交部發言人華春瑩今天（3月17日）宣佈，應俄羅斯聯邦總統普丁邀請，中國國家主席習近平將於3月20日至22日對俄羅斯進行國事訪問。中國外交部發言人汪文斌今天在例行記者會上表示，習近平此次訪俄是為了和平而去。在烏克蘭問題上，中方始終站在和平一邊，站在對話一邊，站在歷史正確一邊。中方的主張歸結為一句話，就是勸和促談。

中國大陸外交部發言人汪文斌。（大陸外交部官網）

汪文斌表示，近年來，習近平主席同普丁總統保持密切往來，擘畫引領中俄新時代全面戰略協作夥伴關係持續健康穩定發展，成功走出了一條大國戰略互信、鄰里友好合作的相處之道，樹立了國際關係的新範式。習近平主席此次對俄羅斯進行國事訪問，將同普丁總統就雙邊關係以及共同關心的重大國際和地區問題深入交換意見，促進兩國戰略協作與務實合作，為雙邊關係發展注入新的動力。

汪文斌表示，當前，百年變局加速演進，世界進入新的動蕩變革期，作為聯合國安理會常任理事國和重要大國，中俄關係的意義和影響遠遠超出雙邊範疇。

汪文斌表示，習近平主席訪俄將是一次友誼之旅，進一步加深中俄兩國的相互信任，相互理解，夯實兩國人民世代友好的政治基礎和民意基礎。

汪文斌表示，習近平主席訪俄將是一次合作之旅，推進雙邊各領域互利合作，深化「一帶一路」建設，與歐亞經濟聯盟對接合作，助力兩國實現各自發展振興目標。

汪文斌表示，習近平主席訪俄將是一次和平之旅，雙方將在不結盟、不對抗、不針對第三方原則基礎上，踐行真正的多邊主義，推動國際關係民主化，構建多極世界格局，完善全球治理，為世界發展進步作出貢獻。

汪文斌表示，中方將秉持在烏克蘭危機問題上的客觀公正立場，為勸和促談，發揮建設性作用。

此訪將對推動中俄合作產生何種影響？

有記者提問，在世界經濟復甦乏力的背景下，中俄各領域務實合作保持穩定發展，習近平主席訪俄對推動兩國務實合作將產生什麼影響？中方對此有何期待？

汪文斌表示，中俄作為最大鄰國和主要的新興市場國家，兩國合作韌性強，潛力足、空間大，中俄一貫本著相互尊重，互利共贏原則，不斷深化和擴大各領域務實合作，這符合兩國和兩國人民的根本利益。今年是中國全面建設社會主義現代化國家新徵程的開局之年，中國將加快推進高質量發展，擴大高水平對外開放，構建新發展格局，相信這將給包括俄羅斯在內的世界各國提供新的機遇。

汪文斌介紹，習近平主席訪俄期間，兩國元首將圍繞共同關心的務實合作問題深入交換意見，雙方將繼續按照相互尊重、互利共贏原則，紮實推進「一帶一路」倡議與歐亞經濟聯盟對接合作，共同維護產業鏈供應鏈穩定暢通，加強雙方各層級交流，夯實兩國關係的友好民意基礎，共同推動中俄合作行穩致遠，不斷造福兩國人民，為世界經濟復甦注入更多正能量。

此訪是否涉及中方向俄方提供各類援助？

有記者提問，近期，部分媒體報導稱，中國向俄羅斯「提供軍援」及軍民兩用物項，並助俄系統性規避制裁。中俄元首會晤是否涉及中方向俄方提供各類援助問題？

汪文斌表示，中方歷來在平等互利基礎上同包括俄羅斯在內的世界各國開展正常的經貿合作，中俄之間的合作正大光明、坦坦蕩蕩，為的是造福兩國人民，促進世界發展，不受任何第三方干擾和脅迫。

汪文斌重申，在軍品出口方面，中方一向採取慎重負責態度，一貫依法依規對兩用物項出口進行管制。同時，中國一貫反對沒有國際法依據、未經安理會授權的單邊制裁和長臂管轄。汪文斌暗批歐美等西方國家，「中方的立場和做法一以貫之，同一些國家在軍售問題上搞雙重標準，在烏克蘭危機中拱火澆油的做法形成鮮明對照。」

中方是否將進一步向俄方闡釋解決烏克蘭危機的立場？

有記者提問，中方不久前發佈《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，俄方予以積極評價，習近平主席訪俄是否將進一步深入向俄方闡釋中方立場主張，就政治解決烏克蘭危機向俄方施加影響？

汪文斌表示，習近平主席此次訪俄也是為了和平而去。維護世界和平，促進共同發展，是中國外交政策的宗旨。在烏克蘭問題上，中方始終站在和平一邊，站在對話一邊，站在歷史正確一邊。

不久前發佈的《關於政治解決烏克蘭危機的中國立場》文件，重申了習近平主席此前提出的「四個應該」、「四個共同」和「三點思考」的核心思想，集中體現了中方在烏克蘭問題上的客觀公正立場。中方的主張歸結為一句話，就是勸和促談。

汪文斌表示，中國始終認為政治對話是解決衝突爭端的唯一出路，拱火遞刀、單邊制裁、極限施壓只會激化矛盾，加劇緊張，不符合世界上大多數國家的利益和期待。中方將秉持在烏克蘭危機等國際地區熱點問題上的客觀公正立場，繼續為政治解決危機發揮建設性作用。

中俄不斷走近是對國際秩序的挑戰？

有記者提問，某些西方國家政客認為中俄不斷走近是對國際秩序的挑戰，那麼習近平主席在訪俄期間是否會同普丁總統討論兩國「結盟」的問題，是否會探討建立由中俄主導的世界秩序？

汪文斌表示，中俄關係建立在不結盟、不對抗、不針對第三方原則基礎之上，兩國始終堅持結伴而不結盟、對話而不對抗，發展相互尊重、和平共處、合作共贏的新型大國關係。中國始終致力於維護以聯合國為核心的國際體系和以國際法為基礎的國際秩序，堅持真正的多邊主義，推動世界多極化和國際關係民主化，推動全球治理向更加公正合理的方向發展。

「中國同俄羅斯發展戰略協作夥伴關係，既造福兩國人民，也有利於世界。」汪文斌暗批美國，「這同某些國家抱著冷戰思維不放，到處拉幫結伙，大搞『小圈子』和陣營對抗，處處霸權、霸凌、霸道的做法完全不同。」

汪文斌介紹，習近平主席訪俄期間將同普丁總統就雙邊關係、重大國際地區問題深入溝通，共同謀畫兩國關係未來發展的新藍圖，推動中俄各領域互利合作不斷深化。