石榴國中舞蹈團的學生雖全無舞蹈基礎，才練半年不到，但詮釋出年輕人的力與美，圖為本月初參加全國賽的畫面。（石榴國中提供）

石榴國中舞蹈團3月8日到桃園出賽全國賽，展現為舞台而生的自信，後排左一是校長林俊賢。（石榴國中提供）

斗六市石榴國中學生數不多，去年9月勉強成立舞蹈團，11個學生都沒有基礎，包括1名無法完全聽等中文剛從越南來台的學生，指導者是剛從大學畢業的菜鳥老師，在校長林俊賢督陣下，月初參加全國學生舞蹈比賽在23支勁敵環伺下，竟勇奪特優90.56高分。

校長林俊賢去年9月到任成立舞蹈團只有14名學生報名，不挑人全額錄取，不過學生想跳的是熱舞。林俊賢建議學生先練專業舞蹈看看， 可以參加縣賽也可以參加國賽。

訓練3周剩下11人，其中2名有學習困難、1名是中文聽不太懂的學生，誰也沒想到他們練得起來，林俊賢有個信念「把不可能化為可能」，雖然順利成團已讓他感到阿彌陀佛。

11名學生不懂練舞紀律，練舞時間不見人影，在參加縣賽前3周都還未上軌道，編舞老師董安婕壓力大到數度爆哭，校長親自點名督陣，把孩子的心拉回來，總算像個舞蹈團。

因為全無舞蹈基礎，舞姿不能太高難度，必須講究態度、跑位、神情，孩子們感染老師與校長的認真，周一、周五社團時間練5小時，每天放學後加練1小時都專注練習，修正不完美之處。

雖然倉促成軍，但初生之犢不畏虎，石榴國中縣賽遭遇2支隊伍，竟奪冠代表雲林縣出賽全國，可說是奇蹟。3月8日參加全國學生比賽國中丙組現代舞，11個學生展現為舞台而生的自信，完美詮釋《Action》（行動），獲得不可思議的90.56高分特優。

石榴國中17日校慶，舞蹈團把這支舞獻給全校師生與家長，分享苦練的成果與喜悅。

林俊賢校長說，石榴國中學生嚴重外流，他成立舞蹈團的原因是重建孩子和老師的信心，剛成團時雖有點像雜牌軍，在師生目標一致努力下，把不可能逆轉變成奇蹟。

林俊賢是全國舞蹈比賽特優催生大師，他2013年他在林內國中成立舞蹈團、 2015年在斗六國中成立舞蹈團、去年在石榴國中成立舞蹈團，這3所學校今年都代表雲林縣出賽，並且不約而同勇奪全國特優。