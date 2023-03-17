發言人說，監管委員會的開會，是為了交換意見，並對委員會成員提供銀行業近期發展的最新情況。

一位知情人士表示，此次會議的目的是監控歐元區銀行業的流動性，並留意任何銀行出現擠兌的可能性。但該人士也預計，歐洲央行不會立即採取任何行動。

在瑞信獲得流動性之後，歐洲的銀行股在周四出現反彈，而在周五早盤則上下震盪。

銀行股在本周整體上仍呈現大幅下跌的局面，先是美國矽谷銀行的倒閉，接著瑞信又遭到拋售，直到瑞士央行伸出援手才停止。