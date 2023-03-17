因應即將到來的4月4日兒童節，大林鎮公所提前在3月18日，於大林鎮運動綠廊舉辦「人人攏兒樂」兒童節活動，從早上9點到下午5點，安排大型氣墊城堡遊戲、好物市集、手作體驗等系列活動，還有請學校團體、街頭藝人接力表演，邀請大小朋友一起同樂。

大林鎮公所提前慶祝兒童節，3月18日安排系列活動。（大林鄉公所提供／邱顯誠 嘉義傳真）

鎮公所表示，活動在大林鎮運動綠廊內，規畫不同遊戲區域，如在水星區內設置大型氣墊城堡、金星區為好物市集、火星區則邀請到各學校帶來音樂、舞蹈、管樂演出，以及獨立樂團、雜耍技藝、魔術秀等街頭藝人輪番上陣，下午還有免費的泡泡、藝閃手作等DIY體驗。

大林鎮長許有疆表示，小朋友就是愛玩耍！孩子在生活中，最重要的兩件事就是吃和玩，尤其不久後就是兒童節，活動除了有5座大型氣墊城堡，同時也安排了「好物市集」、「餐車小吃」等攤位區，以及具環保教育和惜物愛物精神的「免廢市集」，有吃又有玩，希望讓孩子們留下快樂美好的童年記憶。