樹林正妹「低胸炒飯」爆紅！ 本尊現身「激抖甩鍋」羞曝擇偶3條件

人紅是非多！日前新北市樹林區一間熱炒店，遭民眾拍下有位正妹廚師專著清涼，露出性感的「事業線」在做炒飯，遭民眾PO上網後，一夕之間爆紅，而這名正妹廚師網友搜出是成擔任平面廣告模特兒的林彤，然而，爆紅的她也讓熱炒店的遭人檢舉違規，料理台直接佔用人行道上的導盲磚，對此，樹林警方也依交通管理處罰條例對店家開出1200元以上至2400元以下罰鍰。

樹林分局表示，經昨(16)日派員主動到現場勘查，認定該店家違規屬實，依交通管理處罰條例第82條第1項對店家開出1200元以上至2400元以下罰鍰，並通知店家限期改善，據了解，該店家收到開罰後，已經將料理台內移。

爆紅的「炒飯妹」林彤負面隨之而來，傳出林彤收到私訊，對方開價5至30萬元的高價，邀他參加商演通告，並且陪某科技公司高層到香港同遊3天2夜，然而，收到此訊息的她直呼噁心。

據悉，現年27歲的林彤，來自台中，身高165公分，體重47公斤，三圍32D / 25 / 33，台中科大日語系畢業，是活動主持人及平面廣告模特兒；然而她因受到疫情影響，導致工作減少，但她因為喜歡做菜，也和家人學做家常菜，練習刀工與炒飯，因此，經過2年嚴格訓練往廚師之路前進。

另外，林彤也表示做料理時，認為最困難的就是甩鍋的動作，因為自己的肌力不足，加上錯誤的姿勢，常常讓手腕受傷，食材飛出去，不過，她後來戴上護腕、練肌力，但爆紅後的她卻「炒飯炒到手軟」；關於炒飯時穿著清涼、性感的原因，不是因為要擺拍，而是炒飯時廚房太熱，所以，會穿得比較少一些，至於現在除了會炒飯、炒菜，最手的料理是「滷肉」。