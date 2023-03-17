《盪－吳瑪悧個展》17日至7月2日在高雄市立美術館展覽，歷經3年的研究與籌畫，策展團隊回應藝術家吳瑪悧與時俱進地自我養成及美學態度，不僅深入她的創作發展軌跡，也從她身處的時代以及所介入的機制來探討其中的影響力。

《盪》展覽於2019年開始籌畫，高美館隨後在疫情期間推出了由策展統籌黃海鳴主持的「3堂策展公開課－與瑪悧的對話」，講座中也透過與專家學者、參與觀眾的共同對話，奠定了該展覽3大架構「前衛異果－知識體系的解構」、「超級瑪莉－從體制的對立批判到催化互融」以及「資本主義廢墟中永續家園－生態與環境的合作網路／菌絲系統」。

黃海鳴指出，策畫吳瑪悧的展覽相當具有挑戰性，她的作品在不同的地點、場域發生，以創作介入社會、空間並提出探問，讓觀者得以從中瞭解問題，她也連結著與社會網路的關係、可用的資源，進而打開人與人、與空間的相互對話。

高美館館長李玉玲表示，吳瑪悧是帶領台灣參與式藝術創作的先鋒，同時也是研究者、教學者及策展人。2006年起就在高雄深耕的吳瑪悧，帶領著國立高雄師範大學跨領域藝術研究所的年輕學生們深入鹽埕、鳳山、燕巢及旗津等地，而高美館2018年所策畫的《靜河流深》同樣是以愛河流域擴延而出的想像，邀請吳瑪悧以「旗津灶咖」加入展出，這是吳瑪悧實踐著藝術與社群的對話，也延伸了美術館與城市連結的可能性。

吳瑪悧表示，《盪》這個展覽如同一份禮物，讓她能轉換回歸到自己作為藝術家的身分，在籌備期間她就與策展團隊討論著這些事件、作品如何透過檔案以具有溫度的形式進入美術館，她也特別感謝策展團隊、高師大跨域所學生們以及多方合作夥伴的共同努力，成就了展覽的誕生，並期望觀眾能在高美館感受到不一樣的全新體驗。