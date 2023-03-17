眼見不一定為真，《科技紫微網》運勢專欄指出，天蠍座、獅子座、雙子座、水瓶座、金牛座，雖外表看似強勢，一副毫不在乎的樣子，但其實他們都擁有一顆脆弱敏感的心，卻不願意向別人表現出來，總是把痛苦和淚水藏在內心最深處。

▍天蠍座

天蠍座的人態度總是雲淡風輕，好像什麼都不在乎的樣子，其實他們比任何人都還要來得糾結，尤其在感情面前是格外脆弱，任何一點小事都能使他們難過很久，但他們卻不肯在外人面前顯露悲傷。

▍獅子座

獅子座也是那種藏得特別深的人，別看他們平時傲視群雄的樣子，其實內心也有自己的脆弱點，獨自一人時，眼淚會不由自主的流下來，他們習慣保持堅強的外表，把痛苦和悲傷留在心底，讓別人猜不透

▍雙子座

在外人看來，雙子座似乎特別的沒心沒肺。他們個性灑脫，好像什麼事情都不會影響到他們一樣，但熟悉他們的人就會知道，雙子座並沒有那麼勇敢，不過是強忍著沒流出的淚水，裝灑脫罷了。

▍水瓶座

水瓶座喜歡口是心非，總是把最好的一面展現給別人，看似什麼都懂，什麼都無所謂，其實內心超級糾結，甚至有時可能受一點委屈就會受不了，但他們不會讓身邊的人輕易發現。

▍金牛座

對待感情，金牛座向來是一副無所謂的樣子，好像自己已勝券在握了，然而內心深處他們其實沒那麼灑脫，一旦發生什麼風吹草動，心裡就開始超級緊張，深怕對方會離開。