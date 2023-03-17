張登科正在畫的吃著香蕉的軍人是文物館收藏物「台灣統治漫畫畫稿」。（清大提供／王惠慧新竹傳真）

清華大學南校區的「捷英文物館」建築工程去年9月開工，預計今年底完工，打造會呼吸的生態建築，落成後預計將展出珍貴東亞文物，工程正如火如荼產開，近日清大藝設系學生運用水墨畫專業，復刻古人的作品，在施工圍籬完成1幅寬3.5公尺、高2公尺的壁畫，創意十足。

近日靠近南大門的環校道路上，多了一幅美麗的壁畫，原來是藝設系學生黃靖甯、張登科頂著中午炙熱的陽光、花費好幾天時間，在捷英文物館外的施工圍籬完成一幅寬3.5公尺、高2公尺的壁畫，讓圍籬增添活潑的色彩，也勾勒出未來文物館的美好意象。

清大文物館建築是由清大名譽博士、台積電文教基金會董事長曾繁城捐贈，並以父母之名命名為「捷英文物館」。清華大學哲學所教授楊儒賓也將捐出畢生蒐集珍藏的數千件東亞文物，作為主要館藏。

文物館落腳於南校區已荒廢多年的三合院旁，建築師精心保留了老三合院的主牆，加上新建的典藏室及展示空間，建築組合成ㄇ字形，更新放大原有三合院意象。內部則規畫視聽展間、講堂、4個主展區、行政區、典藏庫房、研究空間等，由林蔭步道串連，自然融入周邊地景。

藝設系學生黃靖甯、張登科運用自身水墨畫專業，聯手復刻古人的作品，仔細觀察可見壁畫中藏了4幅文物館的珍藏文物，包含日本總督樺山資紀草書「動莫若敬行書橫披」、「隸書鐵骨成扇」、「松屋行吟圖」，以及「台灣統治」漫畫畫稿。

彩繪圍籬中的漫畫人物也參考了文物館收藏「台灣統治漫畫畫稿」，原畫為日本皇軍將槍離身斜放，以帶有傲人姿態的踞坐方式，一邊揮扇，一邊從結實滿滿的蕉樹上，摘下香蕉，得意滿滿地大口咬食。

主創者黃靖甯說，這幅壁畫融合了插畫、漫畫與水墨等元素，也加入了創作者的一些小巧思。校方指出，捷英文物館預計於今年年底前完工，位置在南門停車場對面，期待不久的將來，師生就能在綠蔭環繞的新文物館，欣賞古樸雅緻的收藏。