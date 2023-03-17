《憲法》法庭今(17)日宣判，社團年資處理條例「合憲」。救國團以聲明表達遺憾，並表示大法官判決是「以今非古的轉型正義」，致使台灣轉型正義蒙塵，主張救國團隸屬於國防部期間，所執行的是行政任務，年資理應可併計。

〈公職人員年資併社團專職人員年資計發退離給與處理條例〉（社團年資處理條例）於民國106年5月10日公布實施，追討救國團等社團年資併入公職年資溢領等退離給予。

前監察委員黃肇珩、救國團等代表陸續提起行政訴訟，部分法官認為違憲，聲請釋憲。憲法法庭今(17)日做出〈112年憲判字第3號判決〉，認定社團年資處理條例「合憲」。

救國團回應，行政院頒布訓令將救國團隸屬於國防部期間，屬政府所設的行政機構，此為最高法院、內政部及黨產會所確認，絕無疑義。

救國團提到，該時期就人事任用等方面，以及救國團內部各級幹部之軍事編階、團務委員由國防部制定、聘任。同時考試院於民國44年辦理的特種考試，亦有分發60名及格人員至救國團任職。當時救國團組織目的是團結全國青年、培養愛國精神、反共抗俄，達成復國任務，工作目標為從事社會服務、協助文化宣傳、推行政令、發動勞軍、從軍及總動員運動，從事實施學校軍訓、青年戰鬥訓練等業務，均屬公行政任務，年資當然可以併計。

救國團指出，於年資併計案中，本身未曾享有任何權利或財產上利益，惟該條例卻課予救國團「返還」且「連帶返還」義務，使未享有退休金權利者，負擔莫名義務，兩者間毫無「負擔繳還義務」之合理聯結，顯然違反不當聯結禁止原則，更係無故不當侵害救國團之財產權，而與《憲法》第15條保障人民財產權意旨不符。該條例變更已核定之退職年資，有違法律不溯既往原則，嚴重影響法律安定性。

救國團援引捷克共和國總統瓦茨拉夫•哈維爾在個人文集《無權者的權力》中論及，意識形態是為權力的存在製造藉口。換言之，權力是為意識形態服務的，民進黨政府在權力行使過程中，自己不知不覺變成了獨裁者，而做出了許多「以今非古」的行為，致使台灣轉型正義蒙塵。