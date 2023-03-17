由民間自辦的「2023台北花節音樂派對」將於3月17日至4月9日登場，串聯北市7家Live House，將帶來16場音樂饗宴，北市觀傳局表示，4月7日晚上8時30分於公館水岸廣場，還會安排一場免費表演，邀水管樂團現場演出，歡迎市民前往欣賞。

記者會上特別邀請去年「台北音樂不斷電原創音樂徵選」優勝團隊「桑尼」、「旅人」、「何人」，共同以組曲編排全新「台北花節音樂派對」，並帶來特別演出，展現音樂徵選活動脫穎而出的優勝團隊，歷經培訓與現場演出的成果。

觀傳局長陳淑慧表示，北市Live House近幾年因疫情、場地營運、財務等因素，面臨經營困境，到現在僅剩不到10家，盼透過這次活動拋磚引玉，揪大家來Live House看表演，並吸引國際友人來訪，也讓許多在地樂團持續有更多展現機會。

觀傳局表示，「2023台北花節音樂派對」由民間自辦，演出陣容包含知名饒舌歌手老莫、6yi7、PinkChain粉紅鍊人、由香港來台灣定居的雙人組合絕命青年、白目樂隊的龐克妖女高小糕、知名演員陳竹昇等多組獨立樂團，風格多元。此外，4月7日晚間8時30分於公館水岸廣場，還安排一場免費表演，邀請水管樂團現場演出。

觀傳局補充，「台北花節音樂派對」今年串聯全台北市各大Live House業者，包含PIPE Live Music、樂悠悠之口、後台Backstage Café、破牆X爛Bar、台北月見ル君想フ、Par store以及Revolver等7家，推出16場樂團演出，票價為250元至900元，歡迎民眾來同樂。