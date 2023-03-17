象徵吉祥和報喜使者的喜鵲，有時卻是台電同仁最頭痛的鳥類！近期台電高雄區處在彌陀海濱遊樂區周遭電線桿上發現一個直徑80公分大的喜鵲鳥巢，結構完整，有可能對穩定供電的情況產生影響，裡面雖然還沒見到喜鵲寶寶，但為了在維繫生態與穩定供電之間取得最佳平衡，台電高雄區處出動7位同仁、3部升空車，全副武裝將喜鵲鳥巢輕輕搬移至鄰近的木麻黃樹上，讓人、鳥共存成為都市裡的一種新可能。

台電高雄區處在彌陀周遭電線桿上發現一個直徑80公分大的喜鵲鳥巢，結構完整，因此出動7位同仁、3部升空車，全副武裝將喜鵲鳥巢輕輕搬移至鄰近的木麻黃樹上。(台電高雄區處提供)

高雄區處處長張以諾表示，每年12月至隔年3月是屬於大型都市留鳥的喜鵲繁殖期，牠們喜歡把鳥巢築在電線桿上，甚至喜歡叼著會發亮的鐵絲、銅線作為築巢素材，而一旦這些樹枝、鐵線或小鳥碰觸到電線成為導體，就容易引發停電事故。考量民眾用電安全，台電在喜鵲繁殖時期，即持續加強巡邏次數，每日上、下午各一次，努力將電桿上尚未成形的鳥巢逐一拆除，降低停電事故發生機率。今年與前年及去年同期相比，因鳥獸碰觸造成的停電事故，已減少近一半。

台電在喜鵲繁殖時期，即持續加強巡邏次數，降低停電事故發生機率，與前年及去年同期相比，因鳥獸碰觸造成的停電事故，已減少近一半。(台電高雄區處提供)

「真的讓人很不捨！」在橋頭巡修課擔任課長的林泓儒表示，在每每面對拆除鳥巢的時刻，心裡格外煎熬，他說，築巢在電線桿的喜鵲，其實受傷、死亡的機率也非常高，所以針對喜鵲因覓食需求，經常出沒的彌陀、梓官、永安、茄萣等漁塭較多地區，台電正逐步將裸線更換為被覆線，接線環、拉線夾板加裝被覆罩、桿上變壓器加裝被覆罩等，期望透過線路設備被覆計畫的啟動，努力阻斷碰觸路徑、營造友善環境兩大方向，推動鳥獸停電防治。

民眾若看到動物在電線桿上築巢，務必要通報台電，如此不僅能減少停電事故的發生，亦是幫助動物找到其他更安全合適築巢的地方。(台電高雄區處提供)

不僅如此，搭配線路設備被覆計畫，台電高雄區處也嘗試在電桿上加裝超音波驅鳥器、風力閃光驅鳥器、加裝腳踏刺、在輕鋼橫擔上噴紅漆、加裝光碟片等各種方式，盡可能減少喜鵲在電桿上築巢的機率。不過根據台電高雄區處巡修部門統計，喜鵲築出一個完整的鳥巢大約需兩周以上的時間，而在繁殖期間，有時一天最多可以發現20至30處位在電桿上的喜鵲鳥巢，所以林泓儒也建議，民眾若有看到，務必要通報台電，如此不僅能減少停電事故的發生，亦是幫助喜鵲去其他地方找到更安全合適育雛的地方。