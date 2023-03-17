有關基隆捷運經費爭議，交通部次長胡湘麟17日拜訪基隆與市長謝國樑協調。會後謝國樑表示，會議進行超過兩個小時，雙方有務實充分的討論，並沒有針鋒相對。目前有初步達成兩項共識，一是未來將和交通部舉行兩週一次的會議，二是有讓交通部了解到，基隆作為「第一個蓋捷運的非直轄市」舉債上的困難，希望中央可以研擬更長的還款週期方案，減低負擔額。

謝國樑表示，今天很感謝交通部來訪，雙方很務實的討論如何來促成基隆捷運，氣氛很融洽，與會貴賓也有享用基隆的甜點。由於交通部希望基隆捷運可以盡快進入細部規畫，所以今天的第一項共識是未來會和交通部舉行兩周一次的會議，交流基捷的細部規劃。

謝國樑說，由於基隆市目前負債大概67億多，如果加上目前基捷要負擔的53億，兩者加起來就至少120億，已經達到基隆市的舉債上限，就會變成基隆其他的建設或規劃都無法再舉債。所以他有明確地轉達這個困境給交通部，交通部也充分理解到這狀況，因為以前都是直轄市蓋捷運，舉債破百億並不少見，但基隆實在有困難。

有關補助部分，謝國樑表示交通部有提出基隆捷運可以用三級財政補助，中央可以負擔到84％，但謝本身希望可以達到四級財政補助，負擔到86％，這樣一來一往就差了4億，而且直到2022年基隆市都是四級財政補助，所以這個要求也很合理。

謝國樑強調，他本人當然希望捷運一定要蓋成，但在財政方面，希望中央可以研擬延長還款周期的方案，這樣如果預算增加，也可以合理負擔，千萬不要重演機場捷運的前身，也就是「長生公司」蓋捷運蓋到後來沒錢，還要政府幫忙蓋的窘境，他當然要極力避免同樣的狀況發生在基隆。而就希望延長還款的部分，交通部也充分了解到市府的困難，也會帶回中央研擬。

謝國樑最後表示，他絕對會拿出最大的誠意，持續與交通部和鐵道局務實溝通，基隆捷運一定要蓋，但也要讓基隆財政穩健，才能做其他建設。